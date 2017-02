Ação do serviço de Inteligencia com o esquadrão Águia do 17º BPM resulta em apreensão de Droga e Arma em Codó

Uma ação policial do Serviço de Inteligência da Policia Militar de Codó juntamente com o Esquadrão Águia III, através de denúncia anônima via whatsapp , chegou ao meio dia de hoje,06, à uma residência na Avenida Marechal Castelo Branco, em frente ao Residencial São Pedro. No local residia um dos suspeitos de ter assassinado um jovem no residencial e mais dois comparsas.