Ação Social: Agora será a vez da Cidade de Bom Jardim receber os Voluntários da Paz e o Instituto Inaldo Abreu

Estivemos reunido com os representantes do instituto Inaldo Abreu,Luciana Abreu e Jeferson,para fechar os últimos detalhes para a execução da ação social no dia 01 de julho.

Uma iniciativa da Assembleia de Deus,congregação Vila pedrosa através do dirigente Ribamar Soares,apoio do Pr presidente Jaziel Morais,e uma parceria também com a prefeitura de Bom Jardim através do prefeito Dr Francisco que dará total apoio a iniciativa.

A ultima cidade que recebeu os Voluntários da Paz e o Instituto Abreu, foi a Cidade de Morros onde foi realizada uma grande ação social, que movimentou toda a cidade.