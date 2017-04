Ação Social:Instituto Inaldo Abreu realizou mais de 1500 atendimentos na cidade de Codó

O Instituto Inaldo Abreu esteve esse final de semana em Codó juntos com os Voluntários da Paz,onde realizaram diversos atendimentos desde de Consulta Médica a entrega de Cestas Básicas para as pessoas carentes.

A ação foi realizada pela Fundação Inaldo Abreu, em parceria com o secretario de Meio Ambiente do Estado Marcelo Coelho e do ex vereador Pedro belo. A Fundação Inaldo Abreu da cidade de São Luiz – MA, é uma instituição que vem realizando ações sociais há 12 anos em cidades do Maranhão, Piauí e Ceará.

Em Codó a ação aconteceu na Escola Mata Roma durante todo o dia do sábado e no final teve um culto com a presença do Pastor Luis Porto onde

Inaldo Abreu Evangélico que era resolveu juntar voluntários unindo serviço social com evangelização, faleceu há 7 meses vítima de um acidente de trânsito ocorrido dia 20 de setembro de 2016, mas a família resolveu continuar sua obra por meio de um Instituto que leva seu nome.

Os atendimentos foram realizados das 8h00 às 16h00, num local cedido pela prefeitura que ficou lotado durante todo o dia. A população contou com serviços de aferimento de pressão, testes de glicemia, consultas médicas, serviços odontológicos, tratamento de beleza, atendimento bolsa família e outros benefícios da Assistência Social, corte de cabelo, pintura, parque recreativo, dentre outros.

Enquanto os pais recebiam os atendimentos, que também era direcionado às crianças, estas foram beneficiadas com diversão e brincadeiras em camas elásticas, pula pula e piscinas de bolinhas. Atividades essas que muitas dessas crianças tiveram acesso pela primeira vez, o que deixou visível a alegria no rosto de cada uma delas.

AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL=135 APLICAÇÃO DE FLÚOR=48

BAZAR DE ROUPAS (GRATIS)=198 CONSULTAS MÉDICAS=119

CONSULTA DE VISTA=33 CORTE DE CABELO=80

EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE=62 ENFERMAGEM=175

FISIOTERAPIA=22 LIMPEZA DE PELE=118

MASSAGEM=189 MEDICAMENTOS=23

NUTRIÇÃO=44 ORIENTAÇÃO JURÍDICO=3

PREVENTIVO=10 PSICOLOGIA=34

RECREAÇÃO INFANTIL=47 SERVIÇO MISSIONÁRIO=16

TESTE DE GLICEMIA=71 FOTO=7

SERVIÇO SOCIAL=4

TOTAL DE 1.556 ATENDIMENTOS .

Segundo o secretario Marcelo Coelho, esses mutirões possibilitam a integração da população com o Poder Público, através dessas prestações de serviços.

Um dos organizadores, o Pastor Jeferson Martins, fez questão de ressaltar o trabalho dos “Os Voluntários da Paz” que dedicam parte do seu tempo para ajudar ao próximo. Ele lembrou que todos esses profissionais que acompanham a caravana são residentes da cidade de São Luiz e pegaram seu dia de folga, deixaram o conforto e repouso de seus lares, em plano sábado, para que esta ação alcançasse o sucesso e os resultados positivos ao todos são mais de 100 voluntários.