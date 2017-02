Aeroporto de Imperatriz deve mudar horário de funcionamento para atender demanda do mercado

A Infraero já está analisando a possibilidade de alterar o horário de funcionamento do Aeroporto de Imperatriz/Prefeito Renato Moreira (MA). Atualmente, o terminal funciona das 5h às 23h (ou das 4h às 22h, durante o Horário de Verão), e a proposta da Infraero é que, a partir de 27/3, de segunda a sábado, esse horário seja entre 1h e 19h; aos domingos, de 6h às 22h.

O objetivo da mudança é atender a demanda das empresas aéreas que operam no Aeroporto de Imperatriz, de modo que a população continue contando com outras opções de voo . Um dos exemplos é o voo da Latam que liga Imperatriz a Brasília. Atualmente, durante o Horário de Verão, a aeronave chega às 20h55 e decola às 5h20. Contudo, a partir de março, esse voo chegará às 2h58, com decolagem às 3h30.

Atualmente, o aeroporto conta com 5 voos diários (3 da Latam e 2 da Azul). Em 2016, o terminal maranhense registrou 284.231 embarques e desembarques, e 6.292 pousos e decolagens.