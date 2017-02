Alberto Barros será definitivamente o novo apresentador do Programa de maior audiência Fala Codó

A FC TV vai iniciar o ano de 2017 com força total. Uma das mudanças está prevista para acontecer agora no início do mês de fevereiro. O competente apresentador Edmilson Filho estará se afastando do líder de audiência na emissora: o programa FALA CODÓ. Quem assumirá o comando do programa será o também competente Alberto Barros.

A SAÍDA DE EDIMILSON FILHO.

É bom frisarmos que Edimilson Filho não foi posto para fora da emissora. O competente apresentador está deixando o programa por uma escolha própria, pois o mesmo tem sua empresa e tem seus projetos para o ano 2017. Sendo assim, o comunicador terá mais tempo para dedicar-se a sua emprensa, mas vai continuar na emissora,porem com outros projetos,pelo menos foi o que ficou sabendo o blog.

ALBERTO BARROS ASSUME.

O também competente e produtivo Alberto Barros, que tem uma longa história na comunicação do Maranhão e Piauí, será o novo apresentador do líder de audiência na FC TV: o FALA CODÓ. Alberto Barros é um dos melhores apresentadores de televisão da região e terá uma grande responsabilidade, que é manter a audiência que está sendo deixada por Edimilson Filho.

SOB A DIREÇÃO DE CÍCERO DE SOUSA.

O sistema de comunicação, que é formado pela Rádio FC FM e FC TV, tem o comando de Cícero de Sousa, que tem mostrado compromisso com o sistema, e a cada dia surge com uma nova roupagem, com o intuito de agradar aos ouvintes e telespectadores. Cícero, já está preparando novas vinhetas, novos quadros para o novo formato do FALA CODÓ. O titular do blog, que mantem uma boa amizade com os companheiros da FV TV deseja sucesso na nova jornada, não só para o companheiro de profissão e amigo Edimilson Filho, mas também para o também amigo Alberto Barros.

Fonte: Blog do Desa