Aniversariante do dia :Pé de Queijo

Um irmão pode ser a continuação de nós mesmos, como a nossa mão é a extensão de nosso braço. Você é isso para mim, uma continuação do meu jeito de ser, de viver e de olhar o mundo.

Acho que conseguimos aprender o que nossos pais nos ensinaram com tanto amor. Por isso mesmo, hoje comemoro com você o seu aniversário, como se fosse um pouco do meu. Não quero com isso, roubar a sua vida, apenas dividir com você os momentos importantes, e por isso quis que você ouvisse essa mensagem no despertar do seu aniversário.

Você tem sido um irmão especial, maravilhoso, sempre presente e todas as preces que eu faço a Deus para protegê-lo ainda serão poucas. Seu caminho haverá de ser sempre cheio de luz e a felicidade sua companheira do dia-a-dia. Quero que você seja sempre esse homem íntegro, forte e bondoso para ser sempre bem amado por todos.

Feliz Aniversário, te amamos muito.

Toda a sua família e amigos