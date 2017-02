Avó e neta de 5 anos de idade foram assassinadas em Codó

Muito triste noite para os moradores da cidade de Codó. Por volta das 20:30h, de ontem (23), dois homens teriam chegado a um bar, na rua Cristóvão Colombo, e pediram uma cerveja, quando a proprietária virou para atender os “clientes”, um deles sacou uma arma e efetuou vários disparos contra Célia. A neta, de 5 anos de idade, também foi atingida pelos tiros e morreu no local. Após os crimes os homens fugiram a pé.

Célia Maria ainda foi socorrida por uma equipe do SAMU que a levou para o HGM, mas ela não resistiu e morreu no hospital.

Segundo informações, em janeiro deste ano, o companheiro de Célia, Paulo Leonardo dos Santos “Léo”, foi assassinado quando pilotava sua motocicleta e Célia que estava na garupa foi atingida por um tiro no braço esquerdo.

A Polícia não descarta uma execução, mas os motivos não foram informados. Sabe-se, apenas, que o companheiro de Célia, o Léo, era envolvido com tráfico de drogas e acusado de homicídios. A morte da proprietária do bar, pode ter alguma relação com o assassinato do seu companheiro. Nenhuma linha de investigação será descartada pela polícia.

Revolta

Os moradores estão indignados com o assassinato da criança, que tinha apenas 5 anos de idade. Ela foi atingida com tiros na cabeça e morreu no interior do bar.