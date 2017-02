Blitze em Codó reduzem números de acidentes de trânsito e óbitos no mês de janeiro

As blitze que estão sendo realizadas para a organização e controle do trânsito no município de de Codó estão ajudando a reduzir o número de acidentes e mortes. De acordo com dados do Relatório de Acidentes Motociclísticos e Automobilísticos, fornecido pelo Hospital Geral Municipal (HGM), total geral de acidentes passou de 102 registros no mês de dezembro de 2016, para 93 registros em janeiro de 2017. Pelo mesmo relatório, os óbitos foram reduzidos de 08 no mês de dezembro de 2016, para zero em janeiro de 2017.