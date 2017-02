Câmara Municipal, familiares e amigos prestam homenagens pelo aniversário do Vereador Pastor Max

No dia 22 de fevereiro quem celebrou mais um ano de vida foi o vereador Pastor Max. O edil recebeu homenagens dos servidores da Câmara Municipal e o carinho de familiares e amigos na data tão especial. Em nota, o Presidente da Câmara, Vereador Expedito Carneiro, expressou sua palavras em homenagem ao aniversário do colega de vereança e amigo, vereador Pastor Max.

“Max Tony Oliveira de Souza é codoense e está em seu segundo mandato como Vereador na Câmara Municipal de Codó, trabalhando em benefício dos codoenses e contribuindo para o crescimento e desenvolvimento do município. Neste dia 22 de Fevereiro, o parlamentar completou mais um ano de vida. Querido por todos, Pastor Max como é mais conhecido, é um vereador atuante e já ganhou a confiança da população. Além de parlamentar, Max também é um líder espiritual, e tem em sua vida um grande ministério”.

“Um feliz aniversário, cheio de bênçãos nesse novo ciclo que se inicia. Que seja um ano de aprendizagens, realizações e de felicidade plena. Que Deus conserve a sua vontade de vencer, humildade e preocupação com o próximo, afinal comemorar mais um ano de vida, significa que conseguiu ultrapassar mais uma etapa”.

Vereador Expedito Carneiro – Presidente da Câmara Municipal de Codó