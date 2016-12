Casagrande testemunha: “Agradeço a Deus por ter me tirado das mãos de Lúcifer”; Assista

Walter Casagrande Jr. é um dos principais comentaristas de futebol do Brasil, ex-jogador de times importantes nacionais e internacionais e conhecido por não ter papas na língua. Recentemente, participou de um culto na Assembleia de Deus Novo Tempo, em São Paulo, e relatou uma experiência sobrenatural.

Casagrande disse que constantemente tinha visões de espíritos malignos e que toda ajuda que tentava obter para combater essa influência era sabotada. “Eu ficava de madrugada sentado no sofá e as imagens apareciam no sofá e tudo mais. Num determinado dia, as vezes que eu recorria a uma ajuda espiritual, eu não sabia nem fazer uma oração. Eu não tinha nenhum conhecimento da vida de Cristo. Eu tinha da vida de Lúcifer, então eu não conseguia me defender daquilo ali”, disse o comentarista, em um vídeo que circula nas redes sociais.

A opressão era tão intensa que ele não conseguia pedir ajuda: “Quando eu ia procurar essas coisas na internet, quando eu encontrava, a internet caía, faltava energia, sempre bloqueava qualquer ajuda que eu tentava ter”, contou. “Aí, em uma determinada noite eu estava na sala e senti uma presença e pensei: ‘Agora é o meu fim’. Eles estavam vindo mesmo para me matar. Eles vinham na minha direção e eu fui me afastando até chegar na parede. Aí, eu senti uma presença do lado, que era Lúcifer, e eu falei: ‘pô, você vai deixar eles me pegarem? Eu falei da sua vida até agora e você vai deixar eles me pegarem?’”, relembrou.

Casagrande foi, por muito tempo, um admirador de Lúcifer. Em uma entrevista recente ao programa Morning Show, da rádio Jovem Pan FM, disse que essa simpatia pelo anjo caído se deu pelo fato de que ele “aspirou ser maior do que Deus”.

“Eu acho ele [Lúcifer] um personagem fantástico. Mas a minha admiração por Cristo e a minha fé n’Ele aumentou muito mais”, frisou ele, na ocasião.

No testemunho dado na igreja paulistana, Casagrande frisou que Lúcifer não o ajudou no momento em que ele estava cercado por espíritos malignos. “Ele não respondeu nada e as imagens continuaram. Foi ai que eu comecei a orar o Pai Nosso. Eu estava desesperado e as imagens continuavam. Mas, de repente saíram de dentro de mim orações que eu nunca tinha feito. E eu falando que Cristo vivia no meu coração”, contou.

O resultado dessa experiência – que já havia sido contada na mesma entrevista à Jovem Pan – foi uma libertação da opressão maligna: “As imagens começaram a desaparecer. E daquele dia em diante eu senti que a minha vida era de Cristo. Eu ainda não estou em nenhuma igreja, mas eu agradeço todas as noites por Deus ter me tirado das mãos de Lúcifer. Eu senti Cristo do meu lado, Ele me abraçou naquela noite. Ele me colocou nos braços d’Ele. Eu não estava do lado d’Ele, mas Ele quis me defender mesmo assim”, concluiu.

Assista: