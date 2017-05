CEMAR faz pouco caso com fio de energia caído em avenida de Codó

Hoje pela manhã o Jornalista Alberto Barros fez um pedido em seu programa FC Noticias para a CEMAR resolver o problema de um fio caído na avenida João Ribeiro em frente a CEFAP.

Quando eu passava pela avenida me deparei com esse problema e as 10 hs fui ate o escritório da Cemar onde fui atendido pelo responsável onde relatei o problema e o mesmo disse que ia tomar as providencias e até as 12 hs o problema continuava.

Será que estão esperando acontecer algo pior, pois é uma avenida bastante movimentada onde crianças passam para escola.