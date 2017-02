Chamada Publica:Produtos da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CODÓ, estado do Maranhão, com sede na Praça Ferreira Bayma, 538, Centro, Codó-MA, CEP 65.400.00,sob CNPJ: 06.104.863/0001-95, através da Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, e atendendo a Lei Federal n° 11.947,de 16de junho de 2009,Resolução CD/FNDE n° 26 de 17/06/2013 e Resolução CD/FNDE nº 04, de 02de abril de 2015,vem realizar a Chamada Pública nº 01/2017 para aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar, destinados à Alimentação Escolar para as escolas da rede municipal de ensino de Codó-MA,para o período compreendido entre Março a Dezembro de 2017.

