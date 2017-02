Chefe de quadrilha “CASULA” não resiste e morre no HGM em Codó

A vitima que acabou de falecer no Hospital Geral Municipal de Codó é Jessivan Vieira da Silva Ximenes, de 31 anos, conhecido por “CASULA”que era chefe de uma quadrilha em Codó. O mesmo residia no Hotel Santa Maria em Codó, onde era companheiro da dona do Hotel. Segundo informaçoes Casula foi alvejado com dois tiros e ainda chegou a fazer cirurgias, mais na madrugada de hoje ele teve uma parada cardíaca e veio à falecer. As informaçoes é que o motivo do crime seria por diversas promessas que ele fez a quadrilha, além de algumas dividas e inclusive ele teria prometido pagar um advogado pra soltar comparsas e não cumpriu.

As informaçoes é que sua companheira já teria avisado os parente dele que moram na localidade Boca da Mata, Zona Rural. O corpo está no Morgue do HGM esperando a chegada dos parentes .

Casula estava sendo monitorado pela a justiça, carregava o monitoramento na perna esquerda.

