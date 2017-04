Cidades do Maranhão recebem o divertido espetáculo circense “Que bom que você veio”!!!!

“Que bom que você veio”

Sucesso por onde passa, o espetáculo será apresentado gratuitamente em diversos estados, entre eles: Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Acre e Goiás.



Anotem na agenda: nesta sexta, dia 28, tem espetáculo gratuito na região!!! Imperatriz e Açailândia receberão o divertido espetáculo circense “Que bom que você veio”, dirigido por Herman Gene (Espanha) e encenado pela atriz Rose Battistella. A peça conta a história da atrapalhada palhaça Ximbica Lu Sandra da Silva, que está à procura de seu grande amor. Entre palhaçadas, magias, truques e números circenses, ela já viajou o mundo e desbravou os lugares mais distantes, mas até então não encontrou seu príncipe encantado. Será que ela vai encontrar o que tanto procura no meio do público? Só assistindo para descobrir!!!!

Patrocinado pela empresa AKZONOBEL através da Lei de Incentivo à Cultura (Rouanet), do Ministério da Cultura, o projeto será apresentado em seis estados do Norte, Nordeste e Centro Oeste do país, circulando por 52 cidades no total. Após as apresentações na região, o espetáculo segue para os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

O espetáculo “Que Bom que você Veio” estreou em 2014 e já percorreu 30 mil km em três estados brasileiros: Maranhão, Minas Gerais e São Paulo. Levou arte gratuita para cidades menos favorecidas, com renda média abaixo do IBGE. Muitas dessas pessoas nunca haviam visto teatro antes e se emocionaram com as peripécias da palhaça Ximbica. Esse projeto teve seu roteiro pensado entre a atriz Rose Battistella e Hernán Gené, que a dirigiu em Madrid. A preocupação maior sempre foi criar uma obra simples, divertida, que pudesse ser apresentada em qualquer espaço, rua, praça, escola, salão de comunidade ou num teatro italiano. Como o espetáculo tem muita interação com o público, ele se sente parte do mesmo, e essa troca aproxima as pessoas da comunidade. Em todas as apresentações o público vai construindo a história com a palhaça Ximbica, e passa por vários sentimentos e sensações: com os números de magia, tem reações de espanto, de riso, de compartilhamento de sua ingenuidade e de seu romantismo.

Importante citar que o projeto se realiza com o apoio do Ministério da Cultura, através da Lei Rouanet, e conta com patrocínio da empresa AkzoNobel

Ficha Técnica:

Direção: Hernán Gené

Elenco: Rose Battistella

Preparação Mimica: Carolina Bonfanti

Preparação Vocal: Eric D’Avila

Preparação Circense: Adriano Bitu

Preparação Musical : Ângelo Alves

Concepção de Cenário e Figurinos: Hernán Gené e Rose Battistella

Aderecista: Paulo César de Oliveira

Costureira: Wilma Rocha

Contra Regra: Diego Borges

Fotografia: Livia Fernandes

Manutenção de Blog: Unidesign

Designer gráfico: Leo Wyllyan

Agradecimentos: Fran Caye (Munique), Carolina Bermúdez ( Madrid), Pururuca Records.

Administração Financeira e Sonoplastia: Tiago Zanella

Realização e Logística: Rose Battistella e Tiago Zanella

Captação de Recursos: Núcleo Cultural -SP

Assessoria de Imprensa: Moretti Cultura e Comunicação

Confira onde a peça estará:

Dia 28, às 08h – Praça da Cultura – Rua Cel Manoel Bandeira s/n – Imperatriz

Dia 28, às 15h30 – Escola Municipal Fernando Rodrigues de Souza – Qd 71, Lote 171 1 – Açailândia

Os locais e horários das apresentações serão divulgadas na página www.blogdaximbica.com.br

