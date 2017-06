Codó é Mais Cultura, Mais Alegria.

O Arraial oficial da Prefeitura de Codó acontecerá nos dias 05, 06, 07, 08 e 09 de julho na Praça da Folia. A programação oficial terá: Apresentação Culturais, Concurso de Quadrilha, Bumba Boi, Barracas, Comidas típicas além de 14 bandas que serão distribuídas na cidade e nos distritos. Destaque para atrações locais, prata da casa, além de duas grandes bandas com sucesso de público em todo Norte e Nordeste. As bandas Farra da Gordinha e o Imperador Iohannes também serão as atrações que vão comandar o primeiro Arraial Mais Cultura, Mais Alegria. #EquipeNagib