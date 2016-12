Codo Noticias bate recorde com 46 mil acessos em um único dia

A menos de completar 1 ano no seu novo formato, o Codo Noticias teve uma prova da força de seu jornalismo, ao bater com folga seus próprios recordes de audiência on-line e multiplicar por seis o número de usuários de seu portal. Na quinta-feira, 22 de dezembro o site chegou a registrar 133 acessos simultâneos (por volta das 13h).

Leituras:23.554

Visitas:23.073

Total 46.627

A diferença entre Leitura e Visita é quando o internauta só entra no site e ver só as matérias em manchetes sem abri a matéria isso se chama visita, quando o mesmo clica na matéria e visualiza ele e registrado como leitura somando leitura e visitas você sabe quantos acessos teve o site.

Os números do portal vêm crescendo mês a mês, com picos de audiência quando ocorrem fatos que interferem no cotidiano da cidade. Em relação ao mês passado registrou 26,61% mais usuários, 47,84% mais sessões e 42,19% mais visualizações de páginas. A taxa de rejeição (quando o usuário acessa uma única página durante a sessão) caiu 22,27%. Hoje a maior parte dos acessos é realizada por meio de smartphones.

O site do Codo Notcias é alimentado das 5 da manhã até o final do dia, que produzem simultaneamente noticiário para o site. A equipe on-line, responsável pela publicação das notícias, é composta Jeferson Abreu,Rafael Fernandez e também temos alguns parceiros escritores que nos envia seus artigos para publicar em nosso site.

Quero aqui agradecer a todos os envolvidos os mais de 30 blogs parceiros que temos e a todos os internautas por ter essa ferramenta que é o Codo Noticias como seu canal de noticias.