Codó recebe o projeto consumo consciente da CEMAR

O município de Codó recebeu na manhã e tarde desta quinta feira (16), o Trailer Itinerante do Projeto Consumo Consciente Cemar que efetua trocas de lâmpadas incandescentes e fluorescentes por lâmpadas de LED, o que gera mais economia para o bolso da população. O trailer itinerante atendeu milhares de codoenses na Praça Ferreira Bayma, e efetuou a troca de mais de 4.000 lâmpadas o que representa um investimento de aproximadamente 70 mil reais na cidade de Codó.

Os participantes estavam em dias com as contas de energia, onde realizaram o cadastro no site www.cemar116.com.br, seguiram todos os passos e se dirigiram ao trailer de troca. O público presente pôde trocar até cinco lâmpadas comuns, em funcionamento, por 5 lâmpadas de LED.