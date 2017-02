Comandante do 17º BPM de Codó tenente Coronel Jurandy, apresenta novas estratégia Policiamento à Tropa

Na manhã desta segunda-feira, 21, o novo comandante do 17º Batalhão da Polícia Militar realizou em seu primeiro dia de trabalho a recepção ao Exmo Sr. Governador do Maranhão, Flávio Dino, no antigo aeroporto de Codó, que estava de passagem para a cidade de Coroatá.

O Tenente-Coronel Jurandy de Sousa Braga reuniu Oficiais e Praças da Polícia Militar de Codó no Auditório Comunitário da Unidade para apresentar as novas diretrizes de comando, bem como estratégias de policiamento no combate à criminalidade na Região dos Cocais, Codó, Coroatá, Timbiras e Peritoró.

ASCOM