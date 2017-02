Comitiva eclesiástica de Caxias fortalece parcerias com secretaria de Estado em busca de melhorias para a região

Com o objetivo de buscar melhorias para as ações eclesiásticas, a comitiva católica da Região Leste do Maranhão – guiada pelo Bispo Dom Vilson Basso e Padre Jan, reuniu-se com o secretário Clayton Noleto (SINFRA) na última quarta-feira (22) em São Luís. O encontro ocorreu por meio do encaminhamento do governador Flávio Dino, e do gestor da pasta de Estado da Agricultura Familiar, Adelmo Soares, que se fez presente na reunião, acompanhando os representantes da diocese.

A comitiva analisou juntamente com o secretário de Infraestrutura, Clayton Noleto, o projeto de construção de um estacionamento no Santuário “Alto do São Francisco”, localizado no município de São João do Sóter, que recebe todos os anos cerca de 50 mil fiéis que participam dos festejos e romarias em louvor ao padroeiro, consagrando-se como um dos principais locais de peregrinação da fé.

No encontro, os gestores também trataram da construção de uma quadra poliesportiva na Fazenda Esperança – a qual atende inúmeros jovens e adultos que sofrem com o vício para o uso das drogas pelo uso de drogas. O centro de reabilitação e ressocialização foi inaugurado em Caxias em 2014 e trata-se de um projeto social de iniciativa da Igreja Católica. De acordo com o secretário Adelmo Soares, que já atuou como secretário de esportes em Caxias, a quadra poliesportiva servirá como estímulo e distração para os internos. “A prática de esportes poderá ajudar estes jovens a canalizar suas energias, além de servir como lazer para eles e as famílias que vão visita-los”, afirmou Adelmo.

As conquistas e o diálogo são resultado de uma solicitação feita ao final do ano passado, junto ao governador Flávio Dino, que além dos pedidos para o Santuário do Alto São Francisco e a Fazenda Esperança, comprometeu-se também com as obras para melhoria da estrutura do Centro de Ensino Cônego Anderson, que foi prontamente atendida e já tem seus obras finalizadas, tendo agora nova vida para atender aos quase 700 alunos de 1º e 2º grau.

TEXTO: Thaise Lima e Júlia Xavier