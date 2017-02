Como saber se meu sonho veio de Deus? A Bíblia diz algo sobre isso?

(1) Na Bíblia temos relatos esporádicos de Deus falando com pessoas em seus sonhos. Não é uma regra. Geralmente são exceções, ou seja, não é algo que acontecia todos os dias e com todas as pessoas. Por exemplo, vemos Deus advertindo o rei Abimeleque em seu sonho: “Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: Vais ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido” (Gênesis 20:3).

Temos também o exemplo de José do Egito, que, além de sonhar, também tinha o dom de interpretar os sonhos: “Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e onze estrelas se inclinavam perante mim” (Gênesis 37:9). Vemos ainda um caso interessante onde a esposa de Pilatos tem um sonho sobre Jesus: “E, estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com esse justo; porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito” (Mateus 27:19).

(2) Isso nos indica que é possível que Deus fale conosco através dos sonhos. No entanto, é um grande erro achar que todo sonho é Deus falando conosco. A maioria de nossos sonhos são formados pela nossa própria mente, que utiliza coisas que vivemos, traumas, ansiedades, desejos e outros muitos sentimentos e monta sonhos aleatoriamente, sem qualquer sentido especial. Mas em alguns momentos os sonhos que temos são tão marcantes que ficamos com a dúvida: Será que esse sonho veio de Deus?

Avalie seu sonho para saber se ele veio de Deus

(3) Gostaria de deixar algumas dicas para ajudar a avaliar o seu sonho para saber se esse sonho veio de Deus ou se é um sonho comum que não deve ser levado em consideração:

a) O sonho é contrário ao que a Bíblia ensina? Se seu sonho está te levando a pensar coisas que são contrárias a Bíblia ou se te indica que deve fazer coisas que não agradam a Deus, evidentemente, não é um sonho que veio de Deus. Rejeite-o e ore ao Senhor para te livrar desse tipo de sonho. Por exemplo: uma pessoa casada sonha que está fazendo sexo com outra mulher. Esse é um tipo de sonho que não vem de Deus e deve ser rejeitado.

b) O sonho é confuso e absurdo? A Bíblia diz que Deus não é um Deus de confusão (1 Coríntios 14:33). Se Ele quer falar algo com você através de um sonho, Ele falará de forma que você entenda e não em forma confusa que te leve a ter apenas mais falta de paz e confusão em seus pensamentos. Geralmente esses sonhos confusos não vêm de Deus.

c) O sonho é sobre outras pessoas? Temos de ter muito cuidado com esse tipo de sonho. Muitas pessoas sonham com pessoas morrendo, sofrendo acidentes, etc. E já acham que é alguma “revelação” de Deus. Não é sábio ficar divulgando e assustando as pessoas com esse tipo de sonho. Apenas ore a Deus e peça a proteção dele àquela pessoa. Na maioria das vezes é apenas um sonho e nada mais. Eu já sonhei com pessoas morrendo e elas ainda estão vivas até hoje. Ou seja, foi apenas um sonho e nada mais.

d) O sonho está te deixando muito ansioso? Algumas pessoas são mais sensíveis que outras. Se um sonho te deixa ansioso, sem saber ao certo o que é, e você não está sabendo lidar com isso, não consegue dormir, está desanimado, triste, seria muito bom procurar algum líder da sua igreja para que ele te ajude a analisar isso e o seu coração fique em paz. Procure manter sua mente ocupada com coisa boas: “Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento” (Filipenses 4:8).

(4) Por fim, se todas as análises falharem e você ainda ficar em dúvidas sobre se seu sonho veio de Deus ou não, o melhor é descansar Nele. Ore a Deus e peça para que a paz Dele te guarde, peça para Ele acalmar seu coração e peça para que, se esse sonho veio Dele, que Ele te faça saber de forma clara. Se Deus quer te falar algo, Ele te falará de forma clara. Não faz sentido acharmos que Deus nos mostra algo e não nos deixa entender aquilo que Ele quer falar conosco. Caso não fique nada claro para você, foi apenas um sonho sem qualquer significado. Siga em frente e deixe esse estresse para trás.