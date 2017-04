COMUNICADO:PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

A Secretaria Municipal de Educação Ciência, Tecnologia e Inovação –SEMECITI, através do Programa Brasil Alfabetizado comunica aos professores alfabetizadores interessados a participar da nova etapa do referido programa que ainda estamos recebendo as matriculas até o dia 15 de maio, informamos também aos professores –alfabetizadores que já entregaram suas turmas, que só estamos aguardando a autorização do Ministério da Educação –MEC para realizarmos a Formação Inicial.

Maiores informações, na sala de Programas e Projetos –SEMECTI

A Coordenação