Comunidades católicas recebem auxilio para realização de retiros

Nesta quinta-feira (23) líderes religiosos de diversas paróquias de Codó estiveram reunidos com o prefeito Francisco Nagib na entrega de recursos para a realização dos retiros católicos no período de Carnaval. Representantes das Paróquias São José, São Francisco, São Raimundo e São Sebastião agradeceram a iniciativa, que irá apoiar muitos jovens em suas atividades espirituais no período do feriado.

Diácono Marcone, da Paróquia São Raimundo falou sobre a relevância do apoio aos retiros. “Todos os anos realizamos este trabalho importante com os jovens, esse ano estamos mobilizando cerca de quarenta jovens, que se deslocarão para a zona rural e participarão de uma programação com atividades de orientação, reflexão e espiritualidade, além de dinâmicas de grupo. Portanto, para se fazer essa estrutura é preciso de apoio e o prefeito gentilmente está nos ajudando para a realização dessas atividades”, agradeceu.

Para o prefeito Francisco Nagib, o incentivo ao aprendizado e aos valores religiosos é sempre salutar. “As atividades que esses grupos de jovens realizam é muito importante para nossa sociedade. O momento reservado para receber orientações, ouvir a palavra de Deus e refletir sobre a vida e o comportamento é sempre necessário a todo ser humano. Por isso sempre precisamos apoiar e estar ao lado dessas iniciativas em prol de ajudar a nossa juventude a ser sempre mais consciente”.

