Conheça alguns Times de Codó nos anos 80

Codó tem uma população que ama futebol,temos grandes craques que ja vestiram as camisa de grandes clubes brasileiro e no exterior.

Temos um dos melhores estadios do maranhão onde ja tivemos o prazer de receber o Flamengo em 1986, vasco da gama em 1987 e o jogo pelo Campeonato Brasileiro da Serie C entre Sampaio Correa e Paysandu em 2009, no mesmo ano tivemos tambem pelo mesmo campeonato outra partida do Sampaio Correa dessa vez contra a equipe do Rio Branco em que o Sampio goleou por 4X2.

Fotos: Helcio Costa