Conselhos de Assistência Social tomam posse em Codó

Tomaram posse esta semana os novos membros de todos os conselhos municipais pertinentes assistência social em Codó. Entres eles estão conselheiros do direito da mulher, do idoso e da comissão intersetorial das ações estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. A solenidade aconteceu no auditório da Associação Comercial e foi promovida pela Secretária Municipal de Desenvolvimento social, do Direito da Mulher, da Segurança Alimentar e Igualdade Racial.

De acordo com a Diretora da Proteção Básica da Secretaria de Desenvolvimento Social, Rosa Vasconcelos, os conselhos que tomaram posse devem atuar como mecanismos de interlocução entre o governo e sociedade civil, planejando, orientando e fiscalizando as questões relativas a cada área.

“A gestão Mais Avanço Mais Conquistas vai ampliar as ações socais e busca nesta etapa de renovação de conselhos, implantar outros. Um exemplo é o Conselho do Direito dos Idosos e a Comissão Intersetorial das ações do Programação de Erradicação do Trabalho Infantil”, explicou o Vice-prefeito Ricardo Torres.

Para o diretor da casa de acolhimento a idosos, Casa São Pio, Bernardo Maria, fazer parte de um conselho e poder viabilizar outras frentes de proteção para terceira idade é fundamental para o desenvolvimento das ações sociais. “Apoiamos totalmente essa iniciativa do governo, em dar mais atenção também ao público da terceira idade, que tanto precisa de apoio em Nosso município. Estamos muito felizes com a criação do conselho”, comentou.

