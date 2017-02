Cristãos brasileiros são apedrejados em evangelismo na rua; assista

Em um culto ao ar livre, um grupo de evangélicos foi apedrejado por um homem que visivelmente estava incomodado com o barulho. Em um vídeo publicado pelo site “Gospel +”, é possível ver o agressor (de camisa branca) com um saco na mão e atirando pedras nos que estavam no palco improvisado na rua.

O vídeo, que foi publicado no dia 3 de fevereiro deste ano, e que mostra cenas do momento exato da agressão, ganhou a internet nos últimos dias. Apesar das pedradas, os presentes no culto público não revidaram o morador, mas gritavam “glória a Deus”.

O homem que detinha o microfone, provavelmente o pastor da igreja que promoveu o culto, ressaltou no vídeo que tais ações ocorrem quando os cristãos se levantam para pregar o Evangelho de Cristo.

“Todas as vezes que o Evangelho do Senhor é anunciado, satanás não fica satisfeito mesmo. Mas nós glorificamos a Deus. É o sangue de Jesus Cristo que nos garante a vitória”, diz o pastor no registro que foi feito por uma mulher que também glorificava a Deus.

Constrangimento

Ainda no vídeo, o pregador denuncia a postura do agressor. “O senhor tem trazido constrangimento aos seus vizinhos. Os seus vizinhos já vieram aqui trazer apoio a esse trabalho”, disse ele mostrando que essa não foi a primeira vez que o homem investia contra o trabalho evangelístico.

Do outro lado, o agressor não parava de gritar “vai parar”, até que ele é contido por um homem sem camisa e que supostamente estaria assistindo ao culto na rua. O apaziguador afastou o homem que estava apedrejando e o levou para o outro lado da rua. No vídeo, percebe-se que ele tentava explicar seus motivos.

Confira as imagens no vídeo abaixo:



Fonte: Guia-me