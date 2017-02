Depois de 25 anos, Pé de Queijo retorna ao microfone da Rádio Mirante de Codó

A Rádio Mirante AM de Codó está de cara nova e inicia esta semana sua nova programação, desta vez escalando um time de peso da comunicação codoense para preencher um dia inteiro de programação musical, jornalística e esportiva.

As novas contratações incluem nomes como Edmilson Filho (o Pé de Queijo, sucesso absoluto no extinto Domingo do Povo e, mais recentemente, no Fala Codó da FCTV), Hélcio Costa e Coutinho Sousa na área esportiva, Valdecy Povão, atualmente na FM CIDADE, o radialista JJP, o Lord da Jamaica, ex-Pânico na Eldorado, com o polêmico comentarista Genivaldo Cobra.

Este time vai ser mesclado com comunicadores igualmente competentes (Como Silvestre Néres, Geraldo Sanches e Gabriel Marley) que já fazem parte do quadro da emissora comandada pelo diretor-presidente, empresário Leonel Araújo, que tem acompanhado tudo de perto com toda a sua experiência.

A NOVA PROGRAMAÇÃO

Na quarta-feira, 22 de fevereiro, os ouvintes da 870 Khz AM, já amanhecerão com Hélcio Costa e Coutinho Sousa, a partir das 6h30min, noticiando tudo que acontece no mundo esportivo, com destaque ao esporte codoense e regional. Leonel também nos confidenciou que está negociando a contratação do narrador esportivo Fernando Santos para completar a equipe.

A intenção é também voltar com as grandes transmissões de campeonatos que possam vir a acontecer no governo Mais Avanços, Mais Conquistas.

“Quando eu comecei o esporte era a nossa, a nossa maior força e nós vamos sempre, com o mesmo pensamento. Estes profissionais que você citou, sem desmerecer nenhum, mas são os melhores do Maranhão e eu quero dizer que nós temos que aproveitá-los”, disse Leonel Araújo

Às 8h da manhã quem assumirá os microfones da emissora será Edmilson Filho, com o Programa do Pé de Queijo, indo até às 10h. Informação, música e muita polêmica sobre questões locais estão previstas para o novo horário.

Silvestre Néres assume às 10h, indo até ás 12h, quando Geraldo Sanches continua com o JORNAL DA MIRANTE, um resumo jornalístico dos principais fatos de Codó, do Maranhão, do Brasil e do Mundo.

Às 12h30min, JJP assume o COMANDO DA TARDE, programa direcionado às questões locais que também contará com a participação de Genivaldo Cobra (este terá linha aberta para todos os programas com reportagens externas).

Às 14h, Gabriel Marley começa o A TARDE É NOSSA e segue até às 18h, quando haverá a tradicional AVE MARIA, seguida de horário destinado à Igreja Católica.

PROGRAMAÇÃO NOTURNA

Às 18h30min, a Mirante AM inovará no horário. Valdecy Povão entra no ar com CONEXÃO NOTÍCIAS, indo até às 20h, seguido pela A VOZ DO BRASIL e pela retransmissão da rádio Novo Tempo. Valdecy Povão também fará o BREGÃO DA MIRANTE, aos sábados, das 14h às 16h.

“Essa nova programação estou torcendo que agrade aos ouvintes, nosso objetivo maior é o ouvinte, que agrade aos ouvintes e nós vamos corrigindo aos poucos, melhorando sempre”, finalizou o diretor-presidente Leonel Araújo.

Fonte: Blog do Acelio