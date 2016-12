“Deus não tirou os olhos de você e te deu outra chance”, diz menina em carta à Neto

“Neto, você é campeão. Você é o milagre. Deus te abraçou, fez de ti campeão. Não tirou os olhos de você, Deus te deu outra chance. Nós amamos você, CAMPEÃO”.

Com essas palavras a pequena torcedora da Chapecoense, Clara Tomais, entregou uma carta ao zagueiro Neto no momento em que ele recebeu alta do hospital em Chapecó, na última quinta-feira (22).

Esperando o atleta na porta a unidade, a menina de 8 anos entregou a carta e se afastou. Com um gesto, o jogador a chamou e pediu um abraço.

“Ele é um campeão. Deus pegou ele no colo e deu um abraço tão forte que ele conseguiu resistir”, disse a menina em entrevista à RBS TV. “Saber que ele está vivo, que ele está bem, é maravilhoso”, disse a mãe de Clara, Jilvane Tomais.

Neto foi um dos seis sobreviventes da queda do avião que levava a delegação da Chapecoense para a Colômbia, no dia 29 de novembro, e deixou 71 mortos.

Sob aplausos, ele saiu de cadeira de rodas e se levantou para entrar no táxi que o aguardava na porta do hospital. “Obrigado por tudo”, disse o jogador antes de entrar no carro.

Último sobrevivente a ser resgatado, Neto participou de uma coletiva no Hospital da Unimed, onde ficou internado por uma semana. “Situação difícil, mas feliz por estar vivo. Perdi muitos amigos, fiquei dez dias desacordado”, disse ele.

“Queria agradecer a Deus, a todos que lutaram comigo. Ainda está caindo a ficha para mim. Deus permitiu que eu estivesse vivo. Obrigada a todos por tudo que fizeram por mim”, declarou o jogador.

O goleiro Follmann é o único dos quatro sobreviventes brasileiros que segue hospitalizado. O jornalista Rafael Henzel e o lateral Alan Ruschel já tiveram alta. Além dos quatro brasileiros, dois tripulantes bolivianos sobreviveram.

O governo boliviano responsabilizou nesta terça-feira (20) o piloto e a companhia aérea LaMia pela queda do avião. “A primeira conclusão é que a responsabilidade direta pelo acidente é da empresa (LaMia) e o piloto (Miguel Quiroga)”, disse o ministro de obras públicas da Bolívia, Milton Claros, segundo o jornal “El Deber”.

Autoridades da Colômbia já haviam afirmado que o avião da Lamia estava sem nenhum combustível quando bateu contra uma montanha.

Fonte: guia-me