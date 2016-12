Diferença entre Gripe e Resfriado: você sabe?

Gripes e resfriados são um incomodo que todo mundo passa várias vezes nesta nossa vida. Infelizmente, os sintomas são os mais chatos possíveis e , principalmente quando não sabemos exatamente a diferença entre gripe e resfriado, o que pode influenciar no tratamento.

Olhando pelo lado bom, não são doenças tão graves e problemáticas, são apenas irritantes na grande maioria dos casos e em pouquíssimo tempo são resolvidas sem deixar nada de ruim no corpo. Você sabe qual é a diferença entre gripe e resfriado? Poucas pessoas sabem e isso não é problema, pois este meu breve artigo trata sobre tudo aquilo que você queria saber sobre este assunto.

O que é a gripe?

A gripe é causada pelo vírus influenza e geralmente tem duração entre 7 e 10 dias, em alguns casos mais e em alguns casos menos. Se não for tratada ela pode evoluir para uma pneumonia, mais grave. Entre os sintomas mais comuns é possível citar a febre alta, a tosse, dores musculares, dores de cabeça, dor nos olhos, dor de garganta e o nariz escorrendo.

São sintomas que atrapalham muito no dia a dia de qualquer pessoa. Para tratar uma gripe não é difícil, basta tomar líquidos em grande quantidade e usar alguns remédios recomendados por médicos especialistas.

O que é o resfriado?

O resfriado é causado pelo Rhinovírus e alguns outros semelhantes. Sua duração fica entre 2 e 4 dias, raramente mais ou menos do que isso. Se não for cuidado pode evoluir para uma sinusite ou para uma bronquite.

Os sintomas mais comuns são a febre baixa (ou sem febre nenhuma), uma leve sensação de mal-estar e ronquidão. Em alguns casos podem haver também dores musculares, dor de cabeça, nariz escorrendo e tontura em pequena escala. A diferença entre gripe e resfriado neste caso é que o segundo é tratado normalmente só com o Paracetamol.

Diferença entre Gripe e resfriado: como se medicar

Como você viu, não é nada difícil tratar doenças simples que são causadas por vírus comuns e geralmente fracos. A principal diferença entre gripe e resfriado está na intensidade, pois a primeira é levemente mais forte e duradoura. Para se cuidar em casa basta agasalhar-se bem, beber bastante liquido, evitar ambientes fechados, manter sempre o nariz limpo e as mãos também.

Não é necessário ir sempre ao médico para voltar a ter uma saúde em dia. Mas, você sabia que uma gripe pode indicar que sua imunidade está baixa? Isso pode ocorrer por vários motivos e os dois principais são a falta de boa forma física e também uma possível diabete.

Como ficar com a saúde em dia?

E a diabetes?

Antes de ter uma evolução na diabetes você deve fazer o máximo para evitá-la e isso pode ser feito com um simples cuidado a mais na hora de se alimentar. Seu peso pode não estar na margem do ideal e a diferença entre gripe e resfriado geralmente é decidida pelas suas condições imunológicas.

Gripes e Resfriados devem ser levados a sério.

Mais uma vez eu saliento que uma pequena doença pode indicar que o seu corpo não está funcionando como deveria. Dependendo das suas condições de saúde você verá uma diferença entre gripe e um resfriado maior ou menor nos sintomas.

Leve sua saúde a sério e fique de olho a qualquer sintoma ou sinal de gripes e resfriados, e procure ir ao médico faça check up geral para evitar maiores problemas.

E você tem alguma outra coisa para acrescentar a esse tema? Então deixe seu comentário logo abaixo.