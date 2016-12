EDUCAÇÃO: Nagib e Chiquinho Oliveira proporcionam visita à SOBRAL – o melhor IDEB do Brasil

Comparar o desempenho da Educação do município de SOBRAL, interior do Ceará, com o desempenho da Educação de Codó, interior do Maranhão, chega a ser massacrante.

De acordo com informações da atual secretária, professora Rosina Benvindo, nas séries iniciais nossos alunos não alcançaram, mais uma vez, a meta estabelecida pelo MEC que era de 4.2. Crescemos 0,4 décimos e ficamos com 4.0 no geral.

Indo para SOBRAL a diferença foi até destaque nacional nas séries iniciais.

Dados divulgados pelo Ministério da Educação apontaram o município com nota 8,8 nas séries iniciais do Ensino Fundamental (4º e 5º ano), despontando em primeiro lugar nacional. A nota é de 3,5 pontos acima da meta que estava estipulada para o ano de 2015 (5,3).

Nas séries finais, Codó não avançou em nada, nem bate meta há anos.

Em Sobral, as séries finais (8º e 9º ano) também ficaram bem classificadas, com nota 6,7, meta que estava orçada apenas para o ano de 2021 (6,6).

MEDIDAS QUE FIZERAM A DIFERENÇA

Quem avalia a cidade cearense afirma que ela melhorou consideravelmente a educação, ao investir em formação continuada para os professores (através da criação da Escola de Formação Permanente do Magistério – ESFAPEM) e na evasão zero.

O resultado disse, dizem os especialista, foi a erradicação do analfabetismo entre as crianças.

O Estado também abriu os olhos e tornou-se um parceiro de Sobral, pois com o sucesso do sistema educacional, o governo Estadual buscou no município o embasamento para programas como o Alfabetização na Idade Certa (PAIC), que depois originou o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC).

Com a ajuda de outros programas como o “Segundo Tempo” e o “Jornada Ampliada”, o município passou a garantir a permanência de grande parte dos alunos na escola, nos dois turnos. Nos últimos anos, passou a investir também na construção de escolas de tempo integral na sede e nos distritos.

Além disso, uma rede socioassistencial com seis Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) garante a permanência de outra parcela dos alunos de áreas vulneráveis em programas de acesso a esporte e atividades educativas no contra-turno.

A VISITA

Foi para conhecer esta experiência vitoriosa, modelo para o Brasil, que viajaram para Sobral, esta semana, por conta de Francisco Nagib e do empresário Francisco Carlos de Oliveira, natural de lá, a professora Palhano e a futura secretária de Educação de Codó, professora doutora Deusimar Serra.

Elas foram recebidas pelo secretariado e tiveram a oportunidade de conhecer detalhes desta engrenagem exitosa. O blog ainda vai entrevista-las para ouvir delas o que sentiram e o quanto do que viram poderá ser posto em prática dentro de Codó.

Louvável a atitude do industrial Francisco Carlos de Oliveira e do novo prefeito Nagib ao garantir que pessoas escolhidas para comandarem uma pasta tão importante pudessem ter acesso à este tipo de experiência, sobretudo porque pagaram do próprio bolso uma vez que, como as visitantes ainda não são, efetivamente, agentes políticos do novo governo, não teriam como custear a viagem.

Coisas de quem deseja ver mudanças, de verdade, nesta Educação ora tão castigada e carente.

Fonte: Blog do Acelio