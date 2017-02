Eleições 2018: PRTB fecha com o senador Roberto Rocha

O Partido Renovador Trabalhista Brasileiro – PRTB declarou, apoio à pré-candidatura do senador Roberto Rocha (PSB-MA) para as eleições de 2018. O presidente estadual do partido no Maranhão, Márcio Coutinho assim que lançou sua pré-candidatura para deputado federal, anunciou também que o partido apoiará, no Maranhão, a candidatura do senador do PSB para o governo do estado: “ Se em 2014, não estivemos juntos, em 2018 estaremos, com certeza”, garantiu. Em seguida, mirou sua artilharia no atual governo: “Somos privilegiados pelas riquezas do Maranhão, é um estado rico, entretanto não tem perspectivas de produzir riquezas. O governo que aí está, ganhou em 2014, mas, após 2 anos de governo, não é a gestão que o nosso estado merece”, concluiu.

Ainda licenciado, no sábado, 29, Roberto Rocha participou de um encontro estadual do PRTB, realizado no Hotel Veleiros, com a presença do presidente nacional do PRTB , Levy Fidélix, que encontrava-se em São Luís para a inauguração da nova sede do partido. Pré-candidato à presidência da república, Levi Fidélix reafirmou o apoio do PRTB, no Maranhão, a Roberto Rocha. Elogiou a atuação do parlamentar no senado e disse que acompanha de perto o trabalho de Rocha.

Fidelix disse ainda que o PRTB no Maranhão é estratégico para o crescimento do partido. E que para que o partido se fortaleça e possa ter representação no Congresso Nacional, o PRTB tem que alcançar, já nas eleições de 2018, 2% dos votos válidos apurados nacionalmente, espalhados em 14 estados. A meta, segundo o dirigente partidário, é fazer pelo menos um deputado federal por estado.