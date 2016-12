Em noite histórica, empresário Francisco Nagib é diplomado prefeito do município de Codó

A diplomação do prefeito, vice-prefeito e dos vereadores eleitos nas Eleições 2016 no município de Codó, no leste do maranhense, ocorreu na noite de segunda-feira (19) pela Justiça Eleitoral. A solenidade foi realizada no auditório da Universidade Federal do Maranhão e reuniu várias autoridades e familiares dos políticos. Os eleitos tomam posse dia 1° de janeiro de 2017.

O ato de diplomação foi feito pelo Juiz Ailton Gutemberg Carvalho Lima, titular da 7ª Zona Eleitoral de Codó, pelo comandante do Tiro de Guerra 08-007, Aldo José da Silva Santos e pelo prefeito de Codó, Zito Rolim. Na ocasião foram diplomados 17 vereadores, o prefeito eleito, Francisco Nagib (PDT) e o vice-prefeito eleito, Ricardo Torres (PV). O prefeito eleito, Francisco Nagib, obteve 24.359 votos, o que correspondeu a 43,78% dos votos válidos apurados. Já o vereador mais bem sucedido nas urnas de Codó foi o delegado Rômulo Vasconcelos (PDT), com 2.381 votos.

De acordo com o TRE, a diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que o candidato foi efetivamente eleito pelo povo e, por isso, está apto a tomar posse no cargo. A cerimônia ocorre depois de terminado o pleito, apurados os votos e passado o prazo de questionamento da validade das candidaturas.

Em seu discurso, Francisco Nagib, prefeito eleito mais jovem da história de Codó, cumprimentou as autoridades e políticos presentes e agradeceu pela grande oportunidade “Meu coração se alegra nesse momento histórico da minha vida. Agradeço a Deus, minha família e todos os que nos apoiaram em colocar este grande desafio em minha vida. Agradeço a todos aqueles que caminharam em nossa campanha e acreditaram em nosso projeto, aos homens e mulheres de bem, que me ajudaram a me tornar prefeito. Enfim, aos mais de vinte quatro mil corações que esperam muito de mim”.

Desafio para uma gestão de desenvolvimento e justiça social

Francisco Nagib não deixou de falar sobre a crise politica econômica e moral pela qual passa o país, e prometeu uma gestão austera, responsável e voltada aos mais necessitados. “Administrar um município e atravessar todo este momento em nosso país é um desafio que exige responsabilidade e pés no chão. Recebo das mãos de um homem de bem o município de Codó. Iremos levar a diante tudo que Zito implantou e plantar novas sementes de justiça social, desenvolvimento e modernidade. Saberei dosar a experiência empresarial que adquiri ao longo dos anos, com o espirito político que me domina a partir agora”.

Agradecimentos a Zito e Ricardo Torres

O prefeito eleito também agradeceu todo o apoio do Prefeito Zito Rolim e de seu candidato à vice, Ricardo Torres durante a campanha de 2016. “Agradeço a ao apoio incondicional do prefeito Zito, ao companheiro Ricardo Torres. Obrigado. Sem vocês seria muito difícil chegar até aqui. A partir de agora somos uma só força, para trabalhar por dias melhores para nosso povo. Povo carente que espera de mim ações que possam mudar as suas vidas. Não prometo milagres, mas busco novos caminhos e afirmo que vamos avançar muito nos próximos quatro anos. Não de imediato, mas passo a passo, dia a dia”.

Mais avanços, Mais Conquistas

Após apresentar todo seu secretariado, Francisco Nagib pediu apoio a todos os vereadores, aos servidores públicos e declarou governar de gabinetes aberto a todos. “Nosso lema será ‘Mais Avanços, Mais Conquistas’. Peço apoio aos vereadores e união para o desenvolvimento, pois quatro anos é pouco para tanto trabalho. Tenho certeza e afirmo que estarei de gabinete de portas abertas para um dialogo franco em prol de melhorias para nosso povo. Conto com cada servidor na tarefa de prestar o serviço de grande valia a nossa população. Todos somos servidores de nosso povo e devemos respeito e carinho”.

Trabalhar e cuidar de mais de 120 mil habitantes

No encerramento, Francisco Nagib entregou o diploma aos pais agradeceu as famílias codoenses. “Obrigado a meus pais, minha esposa e filho. Vocês são meus orgulhos e meus heróis. Vocês me ajudaram a enfrentar uma eleição árdua e conseguir essa grande responsabilidade. No entanto, a partir de agora, não cuidarei só de minha família, pois hoje tenho a responsabilidade de cuidar das vidas de mais de cento e vinte mil famílias. Deus me deu essa responsabilidade e sabe que posso cumprir essa missão. Obrigado a todos. Obrigado povo de Codó. Jamais irei decepcionar vocês. Feliz Natal e feliz ano novo”.

Ascom