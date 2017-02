Em nota à imprensa tenente-coronel Jurandy Braga confirma saída do comando do 15º BPM

O Comandante do 15º BPM, Ten Cel QOPM Jurandy de Souza Braga, vem a público informar à população de Bacabal sobre a sua transferência desta unidade da Polícia Militar e os relevantes fatores que motivaram esta decisão.

Assumi o comando do 15º BPM em 12 de janeiro de 2016, e até esta data tenho seguido com rigor o planejamento e as diretrizes do Comando Geral, visando à redução da violência na área da Unidade, o fortalecimento das relações interpessoais entre a tropa, os oficiais e o Comando, a preservação do patrimônio da Polícia Militar e do seu maior ativo, seu nome e credibilidade junto à sociedade bacabalense e região.

Embora esteja sempre agradecido pela oportunidade de ter sido designado para comandar uma das melhores unidades em uma das maiores cidades do Estado, aqui cheguei para cumprir uma missão emergencial, deixando na antiga Unidade, 17º BPM em Codó, um projeto em andamento, também com o apoio do Comando Geral, que entre outras medidas, objetivava a conclusão das instalações do quartel, a construção de duas bases comunitárias, o monitoramento por câmeras de vídeo, dos acessos à zona urbana da cidade e a implantação da ronda escolar nas escolas.

Desde o inicio do mês de janeiro o novo Gestor Municipal enviou uma proposta de conclusão desses projetos através de parceria entre o 17º BPM e a Prefeitura Municipal de Codó, ao Sr. Secretário de Segurança, solicitando a minha transferência de volta para aquela Unidade por tomar conhecimento da importância dessas ações para a segurança do município.

Agradeço à população de Bacabal pela colaboração e confiança que sempre demonstrou pela Polícia Militar. Às autoridades legalmente constituídas do município pela cordialidade institucional que sempre tiveram conosco. À toda imprensa local pela atuação imparcial na cobertura dos fatos e temas relacionados à segurança pública e ocorrências policiais militares durante esta gestão. No seu papel primordial de informar e formar opinião, não podemos deixar de considerar como parceiros e colaboradores, os órgãos de imprensa. Às instituições co-irmãs, Polícia Civil, Guarda Municipal e Corpo de Bombeiros.

E finalmente ao Cmt Geral, Cel Frederico Gomes Pereira pela consideração e apoio estrutural e material que reservou ao 15º BPM no ano de 2016, demonstrando o compromisso constitucional da Polícia Militar e a preocupação pessoal como Comandante Geral, com o efetivo do 15º BPM e a população de Bacabal, renovando a frota desta Unidade e destinando aos nossos policiais os equipamentos de proteção e armamentos mais modernos, bem como o reconhecimento imediato das ações de destaque dos nossos policiais, inclusive com a presença constante de VSª na nossa Unidade.

Jurandy de Souza Braga

Ten Cel QOPM

Troca de Comando

A solenidade para a troca de comando deverá acontecer na próxima segunda-feira (20), com horário previsto para às 17 horas, no pátio do Quartel do 15º BPM, porém, o tenente-coronel Jurandy Braga esclarece que a data e horário ainda dependem de confirmação por parte do comando geral da PMMA e do próprio secretário de Segurança Pública, Jefferson Portela.

O novo comandante do 15º BPM será o tenente-coronel Eurico, que estava à frente do Setor de Planejamento da PMMA.

Fonte: Sergio Matias