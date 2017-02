Equipe do PSF de Codó realiza palestra sobre Planejamento Familiar no Posto Miguel Zaidan

A equipe do PSF de Codó realizou hoje pela manhã uma palestra na UBS Miguel Zaidan onde contou com a presença das mães e dos pais.A palestrante foi a Drª Joice acompanhada da Enfermeira Luciana que falaram sobre o planejamento Familiar no Pre Carnaval.

São esses tipos de

O planejamento familiar se caracteriza pela possibilidade de o casal programar quantos filhos terá, quando e como os terá. Permite às pessoas a oportunidade de escolher entre ter ou não ter filhos , de acordo com seus planos e expectativas.

O programa de Planejamento Familiar tem como objetivo ampliar o acesso das mulheres, homens e casais às informações sobre os métodos anticonceptivos e a técnica de utilização dos mesmos, prevenindo gestações indesejadas, abortamentos e processos de adoecimento.

Os métodos contraceptivos são de grande importância na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis

como também para evitar uma gravidez, desta forma o conhecimento acerca desses métodos desde a eficácia

à disponibilidade e escolhas adequadas são importantes e necessários a toda população.

Nessa perspectiva,as ações de prevenção e de promoção à saúde têm por objetivo estimular o potencial resolutivo

para tomada de decisões por meio do desenvolvimento de comportamentos que priorizem o autocuidado em saúde.

O presente trabalho relata experiência com práticas de educação e saúde sobre a temática do planejamento

familiar e o uso do método contraceptivo

Metodologia:

A palestra teve duração de duas horas e meia,contou com uma metodologia interativa . Inicialmente foi apresentado a política de planejamento familiar e os direitos dos cidadãos do SUS em seguida exploraram-se os principais métodos contraceptivos utilizando uma caixinha contendo os métodos os quais foram apresentados, ensinados como usar e manuseados pelos participante s,em seguida explanou-se os métodos definitivos para não ter mais filhos demonstrando as vantagens e desvantagens dos mesmos, e por fim abordou-se as DSTs mais comuns e as mais graves. Toda a explanação do conteúdo para o público foi utilizado cartazes educativos com gravuras, e ao final foram distribuídos folder educativos sobre prevenção de DSTs.

Resultados:

O público apresentou-se bastante interativo e participativo durante o desenvolvimento da atividade, pois muitos questionamentos foram feitos e houve várias contribuições relatadas de experiências vivenciadas com algum tipo de método, dúvidas foram sanadas, e novos cadastros no programa de planejamento familiar foram realizados na unidade, após a execução dessa atividade educativa.

Conclusão:

Ao final da atividade pode-se avaliar que a palestra conseguir atingir seus objetivos, uma vez que o público demonstrou interesse pelo tema, pois se fizeram agentes ativos inseridos no processo de construção do conhecimento, uma vez que debateram e ouviram as orientações realizadas, logo a proposta de sensibilizar a população foi cumprida.

Objetivos:

Apresentar o programa de planejamento familiar aos usuários do PSF; Promover o contato dos participantes com os

métodos contraceptivos; Incentivar homens e mulheres a participar.