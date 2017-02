Escola Nossa Senhora de Nazaré é inaugurada na localidade Boqueirão dos Vieiras

O prefeito de Codó, Francisco Nagib, inaugurou na última sexta-feira (17) uma escola de educação infantil na localidade Boqueirão dos Vieiras, localizado na zona rural de Codó. A Escola Municipal Nossa Senhora de Nazaré foi mais um resultado da parceria entre Prefeitura Municipal de Codó, Plan Internacional Brasil e da empresa Henkel, e faz parte do projeto ‘Construindo o Saber’, que visa melhorar a estrutura de duas unidades de ensino da zona rural e a qualidade do desempenho escolar em classes das escolas do campo.

Além do gestor municipal, na cerimônia de inauguração estavam presentes o ex-prefeito Zito Rolim, a secretária de educação, Deuzimar Serra, deputado estadual Cesar Pires, representantes da PLAN e Henkel do Brasil, secretários de governo, vereadores, autoridades e comunidade local. De acordo com o Assistente Técnico de Programas da Plan Internacional Brasil, Anselmo Costa, a implantação do projeto contribui para luta das autoridades municipais em erradicar escolas de taipa na zona rural. “O fato de termos a união entre a PLAN, o município e a iniciativa privada, viabiliza de forma mais rápida a execução de um importante projeto como este, que entregou as famílias do campo mais duas escolas de alvenaria”. Explicou.

A Secretária de Educação, Deuzimar Serra, destacou a conquista das famílias do campo, pela aquisição de duas unidades escolares. “O projeto é muito bom e foi concebido para proporcionar mais conforto, segurança e dignidade para os alunos de nossa zona rural. A Escola Vicente Barros, assim como a Nossa Senhora de Nazaré, irão transformar a vida de 240 crianças das localidades Mata Virgem e Boqueirão dos Vieiras. São mais dois importantes momentos para o desenvolvimento do ensino infantil na zona rural”.

Bastante satisfeito, o prefeito Zito Rolim comentou sobre o trabalho das entidades e a força de vontade de seu sucessor. “É muito satisfatório testemunhar a continuação de um trabalho. Um projeto que iniciamos e que está sendo dado o valor e a continuidade a ele. Pois o novo gestor está provando a cada dia que é comprometido com o povo de Codó. São duas importantes obras da PLAN, Henkel e município em beneficio da educação infantil e suas famílias na zona rural. Francisco Nagib está mostrando a que veio e porque queria ser o prefeito de Codó. Não tenho dúvidas que sua gestão será voltada aos menos favorecidos e ao cuidado com as nossas crianças”

Para o prefeito Francisco Nagib a inauguração das unidades de ensino no campo faz parte de um conjunto de ações que irão beneficiar a todas as comunidades rurais. “Vamos continuar trabalhando para erradicar as escolas que ainda não são de alvenaria. Esta semana foi a vez das comunidades Mata Virgem e Boqueirão dos Vieiras, que estão de parabéns. Esta unidade aqui no Boqueirão foi reformada e ampliada, ganhou mais uma sala de aula e será entregue as nossas crianças. Esta salutar parceria entre Plan, Henkel e o município, onde foram captados e aplicados mais de 150 mil euros, está contribuindo para levar mais dignidade a mais de duas centenas de crianças em duas novas escolas. Parabéns a todos”. finalizou o gestor.

Ascom – PMC