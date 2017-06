Estudantes da rede estadual em Parnarama e Matões recebem uniformes

No último sábado (24), o deputado federal Rubens Junior (PCdoB) e a secretária adjunta de Educação do Maranhão (Seduc), Rosyjane Paula, estiveram nos municípios de Parnarama e Matões, onde acompanharam a cerimônia para entrega de uniformes escolares para os alunos que integram a rede estadual de ensino na região.

As entregas começaram pelo município de Parnarama, onde os alunos foram recebidos por alunos e gestores da Escola Mestre Tibério. Após a entrega do fardamento, os alunos realizaram apresentações culturais, com números musicais e danças típicas. “Essa é nossa forma de agradecer todo o carinho e benefícios que temos recebidos do governo do Estado. Este tem sido o governo mais presente na história da educação de Parnarama, só temos a agradecer por tudo que tem sido feito por nós.” destacou a diretora da Escola, Professora Marluce.

A secretária adjunta destacou o trabalho realizado pela Seduc durante o governo Flávio Dino. “Temos feito um trabalho incansável para a melhoria da educação, em cada canto do nosso estado, são reformas, revitalizações, construções, investimentos nas formações de nossos professores e alunos, agora partimos para a entrega de fardamento para todos os estudantes que compõem a rede estadual de educação, uma medida inédita e que mostra o compromisso com a educação maranhense”, declarou Rosyjane.

Ao todo foram entregues 6 mil uniformes para os alunos das escolas C.E Cônego Jesus Moura Soares e Mestre Tibério, em Parnarama, C.E João Paulo I e C.E Eugênio Barros, em Matões. Pela primeira vez o governo do estado realiza uma ação do tipo para os alunos de toda a rede estadual de ensino, que inclui alunos das redes regular, quilombola e indígena.

O coordenador da bancada federal em Brasília, Rubens Jr., parabenizou a Seduc pelo trabalho, ressaltando que a educação tem que continuar sendo a principal fonte de atuação do governador Flávio Dino, para que o futuro do Maranhão possa seguir avançando rumo a um amanhã próspero e cheio de esperança para nossos jovens. “A felicidade e o carinho que recebemos em eventos como este demonstram que estamos no caminho certo, devemos valorizar ainda mais nossos alunos e educadores para que possamos colher um futuro melhor.” destacou o parlamentar.

Em Matões, durante o ato, a presidente do grêmio estudantil do Centro Educacional João Paulo I, Ana Paula, agradeceu os investimentos feito pelo governo Flávio Dino nos últimos anos e reconheceu a melhora em sua escola. Na ocasião, a estudante aproveitou para fazer outras reivindicações para o ensino superior e técnico em Matões.

Ao todo, mais de 700 mil uniformes serão entregues para alunos da rede estadual em todo o Maranhão, em um investimento que ultrapassa R$5.5 milhões.