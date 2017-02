Evangelista entra em coma após ser espancado por distribuir Bíblias, na Índia

Pressionado por distribuir cópias do Novo Testamento na Índia, um evangelista entrou em coma depois de ser agredido por extremistas hindus.

A ação evangelística foi realizada por Kusuma Anjeneya Swamy, de 47 anos, no dia 21 de janeiro, em Hyderabad, na Índia. Os radicais hindus cercaram o evangelista e o acusaram de “propagação religiosa”.

Na ocasião, um dos homens disse ao evangelista: “Vamos te queimar e veremos se Jesus vem te salvar das chamas. Você e sua família estão com seus dias contados, se continuarem fazendo este trabalho”.

Há alguns anos, Swamy tem atuado como um líder regional para a organização Gideões Internacionais, responsável pela distribuição mundial de exemplares do Novo Testamento.

Ele foi conduzido à delegacia local, onde foi provocado por policiais que o alertaram a não distribuir materiais cristãos fora das igrejas.

Horas depois do incidente, o evangelista sofreu uma hemorragia cerebral e entrou em coma horas depois do incidente. “Fiquei chocada quando recebi um telefonema dizendo que meu marido estava com uma hemorragia cerebral e foi levado às pressas para o hospital”, disse sua esposa, K. Sujatha.

Segundo Ronald John, presidente do Comitê Cristão de Ação Conjunta do Estado de Telangana, é inaceitável ver os nacionalistas hindus tomando a lei em suas mãos. “Mesmo que saibam quem são os responsáveis, os ‘defensores da lei’ não seguem a Constituição, que garante a liberdade religiosa”, disse John.

Segundo a organização International Christian Concern, mais de 10 mil cristãos pretendiam fazer um protesto contra as agressões de Swamy em Hyderabad, mas o movimento foi bloqueado pela polícia.

