Ex médica da UPA e HGM de Codó, Drª Socorro é anunciada como Secretaria de Saúde em Caxias

Fim do mistério. O prefeito eleito de Caxias, Fábio Gentil (PRB), anunciou a médica Socorro Coutinho como a Secretária de Saúde em sua gestão que se inicia em 1º de janeiro. A divulgação ocorreu durante uma reunião na tarde desta segunda-feira (26).

O nome para a pasta da saúde foi o mais especulado de todas as secretarias do próximo prefeito, isto porque, a indefinição envolveu o ex-vereador e também médico Helton Mesquita e o próprio primo de Gentil, Dr. Ermano. Outros nomes também aproveitam a onda de boataria e se auto-habilitaram para o cargo.

No caso de Dr. Helton Mesquita, o médico teria sido riscado da lista por questões burocráticas, segundo informações não oficiais, ele teria contas públicas pendentes com a Justiça. No caso de Dr. Ermano, que foi o primeiro nome a ser ventilado para a secretaria, este foi convencido ocasionalmente pelo próprio prefeito eleito a aceitar a condição de adjunto.

Agora, Fábio Gentil resta divulgar os nomes dos secretários do Meio Ambiente e de Limpeza Pública que deve ser agregada ao Transporte. Também falta ser anunciado o nome do diretor do SAAE, autarquia que complementa o primeiro escalão no novo organograma administrativo que passa a vigorar em janeiro.