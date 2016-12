Exercícios para perder barriga: aprenda série de apenas 4 minutos

Posicione os braços no chão apoiando-se nos cotovelos. Estique as pernas para trás, com cuidado para não forçar a coluna para baixo, deixando-a totalmente reta. Erga uma das pernas e desça logo em seguida, alternando a perna de apoio. Tempo de execução: 20 segundos

Corrida parada

Fique em pé e comece a correr no mesmo lugar, erguendo os joelhos. O objetivo deste movimento é que ele seja um descanso ativo, ou seja, permita respirar sem deixar que o corpo fique parado. Tempo de execução: 10 segundos

Abdominal canivete

Deite-se no tapete ou colchonete e estique os braços e as pernas com os joelhos levemente flexionados. Leve as pernas em direção aos braços, e os braços em direção às pernas, fazendo que o corpo se feche e fique em formato de “V”. Tempo de execução: 20 segundos

Prancha Dinâmica 2

Posicione as mãos no chão e estique a perna, deixando o tronco reto. Alternadamente, leve a mão esquerda ao ombro direito, voltando em seguida para o chão e fazendo o movimento com a outra mão. Permaneça alternando as mãos de apoio. Tempo de execução: 20 segundos

Burpee completo