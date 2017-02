Fenômeno no céu forma um arco-íris ao redor do sol e encanta a população de Pedreiras

Quem olhou para o céu nesta manhã por volta das 11:30 horário local talvez tenha se surpreendido com o enorme anel de luz ao redor do sol. Conhecido como halo solar, o fenômeno não é tão raro, mas sempre impressiona. Trata-se de um arco-íris formado pelo encontro dos raios solares com diminutas partículas de gelo na atmosfera. Quando o astro atinge uma certa altura, é possível ver as sete cores ao seu redor, mais ou menos nítidas, dependendo do dia.

Às vezes, em situações meteorológicas especiais, é possível ver não um, mas dois ou até três círculos. Neste caso, os círculos são concêntricos, com apenas um deles ao redor do sol, como uma auréola. fortes. O segundo mais distante ores esmaecidas. Nos dois casos, a formação indica que o céu está coberto de nuvens finas e altas, a 5 ou 6 mil metros de altura, formadas basicamente por diminutos cristais de gelo. Existe ainda o halo lunar, mais raro que o solar, que só acontece em períodos de lua cheia.

— É um fenômeno rápido, pois depende da direção dos raios solares. Conforme o ângulo de incidência dos raios se altera, o efeito de refração causado pelos cristais se perde. Por isso ele dura pouco tempo .

E por que o halo é redondo? Quem explica é o meteorologista Alexandre Nascimento, também do Clima Tempo.

Forma-se um círculo porque a fonte de luz é redonda. No arco-íris, só vemos parte do círculo, apenas o arco, mas ele também é redondo e, dependendo do ponto de vista do observador, pode ser visto em sua plenitude.