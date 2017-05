Filho agride a mãe idosa em São Luís, vejo video

Um vídeo circula nas redes sociais – revoltante – que mostra um homem de nome Roberto Elisio, agredindo a própria mãe idosa, em São Luís do Maranhão.

De acordo com o vídeo, o homem aparece discutindo com a mãe, inclusive, chega a agredir com um tapa na mão. As imagens são revoltantes.

A idosa mora no Centro da capital, na Rua de Santanhinha, e vive sobre maus-tratos da tutela do filho.