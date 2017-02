Filho do Pastor Carlos Brito de Codó se forma em Medicina

Eles ingressaram na UESPI com um grande desafio. Em 2011, 20 jovens davam o primeiro passo para uma carreira promissora. O curso escolhido era o de Medicina. O ano agora é 2017, e juntos, no dia 17 de fevereiro, comemoraram a conquista de uma longa jornada. Mais um importante passo e a sensação de dever cumprido.

O baile de formatura da 25° turma de medicina da UESPI aconteceu na última sexta-feira, 17, foi realizado no Atlantic City em Teresina – PI. Dentre os formandos, estava o Dr. Rafael Gaioso que é filho do Pr. Carlos Brito e Silvana Gaioso, que pastoreiam a Igreja Batista Shalom em Codó.

Dr. Rafael Gaioso foi diplomado em julho de 2016 podendo assim exercer o cargo legalmente com CRM do Maranhão e Piauí.O Médico já é conhecido da população codoense pois o mesmo prestou serviço na UPA de Codó entre agosto e novembro de 2016. Atualmente, está atendendo no Hospital Regional de Bacabal (Laura Vasconcelos), no hospital Santa Maria em Teresina e no HGM de Ueiras – PI.

Durante seis anos, a turma “lutadora” – como descreveu o formando Rafael Gaioso – enfrentou muitos desafios. “Foi tudo muito especial. Tenho muito orgulho da história que esta turma trilhou. Foi uma caminhada muito difícil e natural para qualquer início. Muitas vezes nos sentíamos cansados, mas a nossa garra e coragem foram determinantes para a nossa conquista”, contou Rafael

Dr. Rafael que teve sua primeira formação em Biomedicina em 2011 e em 2016 concluiu também o curso de medicina.

Agradecimento da família:

Agradecemos em 1° lugar a Deus e a todos que oraram e contribuíram ao longo desses 6 anos. A felicidade é tamanha pois vemos a concretização de um sonho e faltam-nos palavras para expressar o sentimento de gratidão a Deus.