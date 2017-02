Francisco Nagib recebe lideranças e declara apoio a Weverton Rocha para o Senado Federal

Lideranças políticas de diversos municípios maranhenses se reuniram no último domingo (19h), em Codó, para reafirmar o projeto comum de candidatura ao Senado, tendo como nome o deputado federal Weverton Rocha (PDT). Participaram do encontro, que foi organizado pelo prefeito de Codó Francisco Nagib e pelo empresário Francisco Oliveira, cerca de 40 prefeitos, mais de 30 vereadores, ex-prefeitos, lideranças municipais, deputados estaduais e federal.

Estavam presentes no evento quatro presidentes de partido, o deputado federal Juscelino Rezende, do Democratas; o prefeito de Timon Luciano Leitoa, do PSB; o ex-deputado estadual Jota Pinto, do PEN; além do próprio Weverton, que é presidente do PDT. Também compareceram o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, os deputados estaduais Rogério Cafeteria, César Pires, Rafael Leitoa,Glalbert Cutrim, e os ex-deputados Rubens Pereira, Hélio Soares e Marcos Caldas.

Durante cerca de três horas as diversas lideranças falaram de suas expectativas para um projeto de candidatura ao Senado e expressaram o desejo de ver um senador que lute pelos interesses do estado e dos municípios maranhenses. Os cerca de 40 prefeitos fizeram seus discursos e afirmaram apoio.

O prefeito de Codó, Francisco Nagib, declarou acreditar na força de trabalho do deputado e seu histórico de lutas pela democracia. “Quero aproveitar a oportunidade para agradecer todo o apoio recebido pelo nosso deputado federal e amigo, Weverton Rocha. Esse político que sempre desprendeu esforço abnegado e realizou feitos valorosos como parlamentar pelo Partido Democrático Trabalhista. Político que desde muito cedo desenvolveu interesse pelas causas sociais, em especial as voltadas aos jovens, militou em prol dos movimentos estudantis, integrando diversas entidades. Quero também fazer a diferença e gravar meu nome na história da política maranhense, assim como já faz o deputado Weverton Rocha e ainda fará mais, quando chegar ao Senado Federal nas eleições de 2018”.

Ao final do encontro, o deputado Weverton Rocha agradeceu o apoio de todos e afirmou que aceita o desafio de colocar seu nome para uma das vagas que disputarão o Senado, porque entende que esse não é um projeto apenas seu. “É um projeto nosso, um projeto maior, pelas cidades, pelo estado, pelas pessoas que vivem aqui”. E completou, “ estamos fazendo aqui um pacto de fazer política de diálogo e solução para o povo do Maranhão.”