Francisco Nagib será diplomado hoje Prefeito de Codó

Acontece hoje a cerimônia de entrega dos diplomas dos eleitos no caso Prefeito Francisco Nagib,seu Vice Ricardo Tores e dos 17 vereadores ocorre no dia 19 as 18hs no auditório da UFMA.

Diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que o candidato foi efetivamente eleito pelo povo e, por isso, está apto a tomar posse no cargo. Na cerimônia de diplomação, ocorre a entrega dos diplomas, que são assinados, conforme o caso, pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) ou da junta eleitoral.

Delegado Rômulo Vasconcelos ELEITO PDT 12345 2381 Domingos Reis ELEITO PV 43333 1673 Pastor Max ELEITO PT do B 70123 1459 Leonel Filho ELEITO PTN 19999 1221 Expedito Carneiro ELEITO PSDC 27777 1205 Pedro Santos ELEITO PP 11456 1112 Andre Jansen ELEITO PSD 55555 1093 Milson da Gabriela ELEITO PP 11999 1032 Maria Paz ELEITO PRP 44789 1017 Iltamar Muniz ELEITO PV 43456 959 Valdek Frota ELEITO PTC 36789 946 Ivan do Naby ELEITO PTC 36999 933 Rodrigo Figueiredo ELEITO PSDB 45678 893 Nonato Sampaio ELEITO SD 77777 891 Chaguinha da Câmera ELEITO PC do B 65000 730 Cleane do Edson Cobel ELEITO DEM 25123 708 Junior Oliveira ELEITO PRB 10888 695

A entrega dos diplomas ocorre depois de terminado o pleito, apurados os votos e passados os prazos de questionamento e de processamento do resultado das eleições. No caso de eleições presidenciais, é o TSE que faz a diplomação. Para os eleitos aos demais cargos federais, estaduais e distritais, assim como para os suplentes, a entrega do diploma fica a cargo dos TREs. Já nas eleições municipais, a competência é das juntas eleitorais.

Segundo o Código Eleitoral (art. 215, parágrafo único), no diploma devem constar o nome do candidato, a indicação da legenda sob a qual concorreu, o cargo para o qual foi eleito ou a sua classificação como suplente, e, facultativamente, outros dados a critério do juiz ou do Tribunal