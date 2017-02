Gestores do Sebrae discutem estratégia de atuação integrada

Gerentes e Gestores de Projetos de seis Unidades Regionais do Sebrae no Maranhão, estiveram reunidos no último dia 26, em Caxias, com o objetivo de discutir a nova abordagem de atendimento de projetos desenvolvidos pela instituição no estado, bem como gerar a interação entre as unidades regionais.

Participaram do encontro gerentes de unidades e gestores de projetos das regionais de Bacabal, Caxias, Chapadinha, Pinheiro, Presidente Dutra, Santa Inês e Lençóis-Munin.

“A intenção do encontro foi abordar estratégicas de atuação do Sebrae de forma encadeada, otimizando recursos e gerando melhor qualidade de atendimento. Discutimos ainda a realização de eventos macros que possam ter a participação de duas ou mais unidades”, disse a gerente regional do Sebrae em Caxias, Milena Cabral.

A reunião contou também com a presença do Coordenador de Orçamento e Planejamento da Unidade de Gestão Estratégica do Sebrae no Maranhão, Rafael Ferreira. Segundo ele, é imprescindível discutir a nova abordagem de atendimento de projetos, no prisma de macro e micro segmentos de atuação, ou seja, discutir projetos enquanto cadeias produtivas, alinhar os conceitos e de como as unidades podem se relacionar entre si para atender melhor os clientes.

“Projetos que antes eram atendidos em grupos mais fechados, como produtores e comerciantes, terão seu público estendido para frente e para trás da cadeia produtiva onde estão inseridos, portanto, terão um diálogo melhor entre seus fornecedores e seus clientes”, explicou o Rafael Ferreira.

Segundo o Coordenador de Soluções Empresariais do Sebrae Maranhão, Mauro Andrade, além desse encontro, que reuniu essas seis Unidades Regionais do Sebrae no Maranhão, outros encontros de gestores serão promovidos entre outras regionais do estado.

“O Sebrae tem o desafio de satisfazer os anseios dos clientes diante das demandas geradas e estamos vivendo um momento de muitas mudanças, inclusive, programas nacionais que estão na carteira de atuação do Sebrae Maranhão. Neste sentido, reuniões como estas acontecerão em outras unidades na mesma perspectiva de alinhamento estratégico e discussão de cenário, para que possamos trabalhar questões ligadas ao desenvolvimentos dos pequenos negócios em cada um dos territórios de forma integrada”, finalizou.

ASCOM