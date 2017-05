Governador Flávio Dino, autoriza recuperação da MA 026 a partir da próxima segunda-feira.

O Governo do Estado do Maranhão, por meio da SINFRA (Secretaria de Infraestrutura) tem concentrado todos os esforços possíveis para a manutenção das rodovias estaduais. Um cronograma foi montado pela equipe do governador para que todas as rodovias estaduais sejam recuperadas, a exemplo da MA-026, que passará por um trabalho de recuperação a partir da próxima segunda-feira (25). A decisão foi anunciada ontem (22) pelo vereador Pedro Belo.

“O estado do Maranhão tem diversas estradas estaduais pavimentadas que foram restauradas recentemente pelo governador Flávio Dino e estão em boas condições, o problema é que temos estradas que não foram reparadas. O governo inclusive estará a partir da próxima semana iniciando um programa de manutenção das rodovias onde realizará um trabalho forte para melhorar a condição delas, uma dessas rodovias é a MA-026, que começará a ser recuperada na próxima segunda-feira”, garantiu o vereador.

A garantia da recuperação da rodovia foi dada pelo governador Flávio Dino, através do secretário de infraestrutura do estado do Maranhão – Cleiton Noleto, que esteve reunido com Pedro Belo no inicio da semana em São Luis, o vereador levou uma solicitação da população codoense, para que fosse iniciada a recuperação da MA -026 (do trecho que liga o KM 17 a Codó e o trecho que liga Timbiras a Peritoró).

“O programa de manutenção das estradas tem a finalidade de melhorar a qualidade de trânsito através de melhorias na drenagem, limpeza de canteiros e tapa-buracos (…). A visita do vereador Pedro Belo foi importante para acelerar o inicio das obras, pois ele nos mostrou a necessidade de que a MA-026 fosse recuperada o mais rápido possível”, disse o secretário.

Pedro Belo intermedeia liberação de rodovia interditada

Na manhã desta sexta-feira (22) um pequeno grupo de taxistas que trabalham com lotação entre o povoado KM 17 e a cidade de Codó realizaram um protesto na MA-026, interditando a rodovia por cerca de uma hora na altura do memorial do Pardinha.

Uma longa fila de carros de passeio e caminhões se formou depois que os manifestantes colocaram galhos e troncos de madeira de um lado ao outro da pista que só foram retirados depois que ouviram do vereador Pedro Belo a garantia de que Governo do Estado iniciará na próxima segunda-feira (25) a recuperação da rodovia.

ASCOM / Por Marco Silva