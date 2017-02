Governador Flávio Dino é recebido por prefeito Francisco Nagib e comitiva e anuncia agenda para Codó

Em visita a região dos Cocais, o Governador do Maranhão, Flávio Dino, foi recepcionado pelo prefeito de Codó, Francisco Nagib, pela Primeira Dama e secretária de Desenvolvimento Social, Agnes Oliveira, o presidente da Câmara Municipal de Codó, vereador Expedito Carneiro, o empresário Francisco Carlos de Oliveira, secretários e vereadores.

Flávio Dino veio à região para a inauguração de uma escola de tempo integral em Coroatá e da estrada que liga Afonso Cunha a Coelho Neto. Em sua rápida passagem por Codó, o governador informou a sua agenda para o município de Codó. Dentre as ações previstas estão a inauguração do Centro d Formação de professores, a reinauguração do Restaurante Popular, entre outras.

“Estamos muito felizes pela recepção do prefeito, da primeira Dama, presidente da câmara e toda comitiva. Temos muitas novidades em curso para o município de Codó para o próximo mês. Quero estar aqui no próximo mês para inicio de obras e inaugurações.

Algumas prioridades imediatas estão em pauta, como a reabertura do restaurante popular, a pedido da primeira Dama. Daremos o apoio financeiro para que o município possa reequipar e modernizar e colocar o restaurante a disposição do público, pois sabemos que essa é uma política de segurança alimentar e social de enorme alcance”.

Flávio Dino disse que o Estado já acertou os termos de apoio para o Carnaval 2017 em Codó e informou sobre a implantação de um parque público ambiental em Codó. “Governo do Maranhão estará apoiando um grande carnaval em Codó e definiu com o prefeito Francisco Nagib os termos do apoio, para que o Estado esteja ao lado do município na realização de uma bela festa, animada, com paz e harmonia. Também teremos a implantação de um parque ambiental. O terreno já foi doado, na região da Trizidela e o recurso já foi destinado. O parque terá funções ambientais recreativas e sociais, com quadra, equipamentos de recreação para crianças e idosos, pista de corrida. Um projeto bonito e é mais um exemplo da presença de nossos secretários em Codó, trazendo benefícios para Codó