Governo do Estado fortalece comercialização com Feiras da Agricultura Familiar

“Hoje vou pra casa com 250 reais no bolso. Estou muito feliz porque é a primeira vez que estou vendendo e só numa manhã consegui mais de R$ 200 que vai ajudar nas despesas da minha casa. Eu não vou parar por aqui, vou investir na compra de mais frangos porque agora tenho estrutura e local garantido para vender, contou Ana Paula do Assentamento Estadual 28 de Agosto, em Governador Newton Bello, que levou para a feira 10 frangos e vendeu todos.

Gerar renda ao agricultor familiar. Esse é um dos compromissos do Governo no Estado, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura Familiar – SAF quando promove as Feiras da Agricultura Familiar como essa em que a Ana Paula participou. A semana foi de transformação na qualidade de vida dos agricultores familiares dos municípios de Vitória do Mearim, Santa Filomenta e Governador Newton Bello.

O Sistema SAF (composto pela Secretaria de Estado da Agricultura Familiar – SAF, Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural – Agerp e o Instituto de Colonização e Terras do Maranhão – Iterma) entregou kits do Programa Mais Feira para as famílias dos três municípios garantindo estrutura adequada e higiene para a comercialização da produção delas.

“É essa transformação que estamos realizando na agricultura familiar do Estado do Maranhão. O Sistema SAF presta assistência técnica, o agricultor produz para o sustento de sua família e, além disso, oferecemos estrutura para comercialização do excedente oportunizando qualidade de vida e dignidade a esses agricultores”, explicou Adelmo Soares, secretário da SAF.

No município de Vitória do Mearim, 22 famílias comercializaram seus produtos e arrecadaram R$ 6.122,00. Em Governador Newton Bello, as 17 famílias que participaram da feira arrecadaram em torno de 4 mil reais. Já em Santa Filomena nove comunidades com 16 agricultores familiares venderam aproximadamente 3 mil reais. Ao todo, as três feiras implantadas pelo Sistema SAF beneficiaram 55 agricultores familiares e geraram cerca de R$ 13.122,00 em comercialização.

Santa Filomena e Governador Newton Bello fazem parte do Programa do Governo do Estado, que tem o objetivo de alavancar o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) nos 30 municípios de menor IDH, o Plano Mais IDH. Nesses municípios são atendidas 100 famílias (cada), que recebem assistência técnica qualificada e contínua. Agora as famílias estão comercializando o excedente da produção numa estrutura adequada e com higiene. Os kits feira são compostos por barracas, balanças, jalecos, caixa de isopor, gaiola plástica para aves e treinamento de comercialização e higiene.

Entre os produtos comercializados encontravam-se hortaliças, frutas, azeites, óleos, farinha, ovos, doces, mel, patos, galinhas caipira e peixes.