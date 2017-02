Governo firma acordo de cooperação com a prefeitura de Codó para desenvolver ações de melhoria da educação

Com o foco no Regime de Colaboração envolvendo os municípios para melhorar os indicadores educacionais do estado, o Governo do Maranhão firmou, neste sábado (18), dois acordos de cooperação com a prefeitura de Codó.

“Estamos aqui para assinar dois termos de parceria com a prefeitura, um deles para a cessão de professores, em cooperação mútua, a fim de suprir carências de docentes nas redes estadual e municipal. O outro é sobre o centro de formação para todos os educadores, transformando Codó em um pólo de capacitação docente para toda a região”, explicou o secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão.

O secretário também destacou as ações do governo no município como a construção do Núcleo de Educação Integral, construção de uma escola no Km 17 e a reforma da escola quilombola entregue no ano passado. “O governo e a prefeitura caminharão juntos para melhoria da qualidade de vida da população de Codó”, realçou Felipe Camarão

Ao agradecer o apoio do governo do estado, o prefeito Francisco Nagib ressaltou que a população será a principal beneficiada com a parceria. “Temos que unir nossas forças para que nossa cidade se desenvolva”, disse Nagib.

Sobre o acordo de cooperação para cessão do Centro de Educação Integral, o gestor municipal destacou: “A educação de Codó vai ser marcada entre o antes e depois do centro de formação do educador”.

A secretária Municipal de Educação, Deusimar Serra, apontou que a parceria vai impactar na formação de 2 mil professores do município. “A educação de Codó esperava por isso”, revelou.

“O Centro de Formação vai engrandecer o trabalho da educação da região. É uma vitória para Codó e promove a melhoria do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação). Sou grato ao governador Flávio Dino pelo trabalho sério e correto com a educação”, destacou o deputado estadual César Pires que prestigiou o ato na prefeitura de Codó.

O vereador pastor Max Tony de Oliveira realçou o compromisso do governo do estado com a educação. “Codó amargou por muito tempo problemas históricos e hoje conta com a parceria do governo do estado”, disse.

