Governo fortalece assistência técnica com entrega de quadriciclo em Santo Amaro

Com o objetivo de fortalecer os serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) aos agricultores familiares do Maranhão, o Governo do Estado, por meio do Sistema da Agricultura Familiar, realizou na última sexta-feira, 21, ações em benefício à agricultura do município de Santo Amaro, na região dos Lençóis Maranhenses.

O município, que fica no coração dos Lençóis, além do artesanato, é uma cidade agrícola, com forte presença de agricultores familiares que tiram da terra o sustentam. Apesar dos encantos naturais, a pequena cidade está incluída no Plano ‘Mais IDH’, programa governamental que visa combater a pobreza nos 30 municípios mais pobres do estado. Hoje, já somam mais de 300 agricultores familiares atendidos pelo ‘Mais IDH’.

Durante as ações promovidas pelo Sistema SAF, foi entregue um quadriciclo à Regional de Rosário da Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural (Agerp), que atende o município de Santo Amaro, além disso, foi inaugurado o escritório local da Agerp na cidade. Com a estruturação do escritório local e aquisição de um quadriciclo, o atendimento às famílias rurais do Plano ‘Mais IDH’ será ampliado assegurando uma assistência técnica mais presente e efetiva à região.

O presidente da Agerp, Júlio César Mendonça, ressaltou as ações de reestruturação do órgão que vem ocorrendo desde o ano passado com reforma dos escritórios regionais e inauguração de escritórios locais. “Santo Amaro é o segundo município que possui agora um escritório local da Agerp. Em janeiro deste ano inauguramos um em Colinas, e o objetivo é ter uma maior ampliação dos nossos serviços. Além disso, é uma grande satisfação estar ofertando um espaço digno para os técnicos estarem atuando. Por determinação do governador Flávio Dino, estamos reestruturando a Agerp como forma de retomar o desenvolvimento da Assistência Técnica no Maranhão que estava, há anos, sem investimentos”, afirmou.

O novo escritório local em Santo Amaro vai funcionar na Secretaria Municipal de Agricultura, onde já funcionava uma sala do Plano Mais IDH, com os técnicos agrícolas

que atendem o município. O secretário de Estado da Agricultura Familiar (SAF), Adelmo Soares, destacou que, “Santo Amaro é um dos municípios que está no Plano Mais IDH e mostra o compromisso do governador Flávio Dino em levar assistência técnica às famílias, seja nas cidades distantes quanto as mais próximas. E sabemos que para desenvolver o Maranhão precisamos fomentar e facilitar o acesso à assistência técnica, então, com a inauguração do escritório vamos ofertar um melhor atendimento à população”.

Com o intuito de fortalecer ainda mais a agricultura familiar no município, foi assinado um Acordo de Cooperação Técnica entre o Governo do Estado, por meio do Sistema SAF, com a Prefeitura. A prefeita Luziane Lisboa, ressaltou que, “com essa parceria nós vamos poder desenvolver muitos trabalhos voltados para a agricultura familiar. A doação do quadriciclo e o escritório local vão facilitar a vida dos profissionais, assim como, também, uma eficácia ao atendimento aos agricultores”.

Além disso, na ocasião, foi realizada a entrega de sementes de feijão, do Programa Mais Sementes, desenvolvido pela Sagrima em parceria com o Sistema SAF, e ainda, foi feita a entrega de 10 kits Feiras do Programa Mais Produção. Cada kit é composto por barracas de estruturas metálicas padronizadas, balanças eletrônicas, caixas de plásticos e de isopor, jalecos, bonés e camisas com identificação da Feira.

Feira da Agricultura Familiar do Mais IDH

Pela primeira vez, agricultores familiares beneficiários do Plano Mais IDH, comercializaram seus excedentes de produção na I Feira da Agricultura Familiar de Santo Amaro, promovida na última sexta, 21. Com nova estrutura, os agricultores terão um espaço adequado para comercialização. Edith Garcia, do povoado Laranjeira, contou que o Mais IDH está mudando a vida dela e da comunidade. “Estamos aproveitando essa oportunidade que antes a gente não tinha. Sempre produzimos para o consumo da própria família e hoje estamos comercializando e estou gostando muito desse espaço para gente comercializar”, disse a agricultora.

Mais um agricultor que aprovou a estrutura da Feira foi o seu José Walter.“A gente trabalha hoje com mais animação, ainda mais agora que vamos produzir e vender. Eu trouxe, couve, vinagreira, ata, abóbora, quse tudo que planto eu trouxe para comercializar aqui na Feira”, falou o agricultor.

E não podia faltar artesanato sendo comercializado na Feira da Agricultura Familiar. Mulheres da Associação de Artesãos de Santo Amaro comercializaram seus produtos, à base de fibra de buriti, como bolsas, chapéus e objetos de decoração. A agricultora familiar Marilea Medeiros, falou que cerca de 22 mulheres fazem parte da Associação, que existe desde 2005. Ela contou ainda que, há três anos, o Governo do Estado tem dado apoio ao grupo oferecendo capacitações e cursos profissionalizantes.“Ficamos muito felizes com essa valorização do nosso artesanato e em ter mais um espaço como essa Feira para divulgar nosso trabalho,” informou a agricultora.

Fonte: Ascom Agerp / Texto: Samara Andrade / 24.04.2017