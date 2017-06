Governo realiza Seminário sobre Gestão dos Resíduos Sólidos em Imperatriz

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA) realizou, dias 22 e 23 de junho, em Imperatriz, o I Seminário do Programa Estadual para o Fortalecimento da Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos no Maranhão. O objetivo é fortalecer a gestão municipal de resíduos, além de capacitar gestores e técnicos da área.

“Na prática, se gerenciarmos bem os resíduos, poderemos evitar contaminação de solo, poluição das águas e menos emissões atmosféricas isso tudo sem falar nos benefícios econômicos que a própria atividade de gerenciamento pode trazer. E estamos aqui para ajudar os municípios nessa missão”, disse o secretário de Estado de Meio Ambiente, Marcelo Coelho.

O programa será realizado em duas etapas, em cada regional (Imperatriz, Pinheiro e Codó) e cada etapa é constituída por duas fases, sendo estas, a capacitação e lançamento das metas; e a execução das metas por parte dos municípios, vinculado ao monitoramento e assessoramento contínuo por parte da SEMA, sendo a primeira etapa realizada no período de junho a dezembro de 2017, e a segunda no período de janeiro à junho de 2018.

Os seminários abrangerão os 217 municípios do Estado. Sendo que essa primeira etapa envolveu os seguintes: Alto Parnaíba, Riachão, Tasso Fragoso, Balsas, Carolina, Feira Nova do Maranhão, Formosa da Serra Negra, Fortaleza dos Nogueiras, Nova Colinas, São Pedro dos Crentes, São Raimundo das Mangabeiras, Sambaíba, Loreto, São Felix de Balsas, São João dos Patos, Barão do Grajaú, Benedito Leite, Buriti Bravo, Colinas, Jatobá, Lagoa do Mato Mirador, Nova Iorque, Paraibano, Passagem Franca, Pastos Bons, São Domingos do Azeitão, São Francisco do Maranhão, Sucupira do Norte, Sucupira do Riachão, Imperatriz, Amarante do Maranhão, Buritirana, Campestre do Maranhão, Davinópolis, Estreito, Governador Edison Lobão, João Lisboa, Lajeado Novo, Montes Altos, Porto Franco, Ribamar Fiquene, Senador La Roque, São João do Paraíso, Açailândia, Bom Jesus das Selvas, Buriticupu, Cidelândia, Itinga do Maranhão, São Francisco do Brejão, São Pedro da Água Branca e Vila Nova dos Martírios, Presidente Dutra, Capinzal do Norte, Dom Pedro, Fortuna, Gonçalves Dias, Governador Archer, Governador Eugênio Barros, Governador Luiz Rocha, Graça Aranha, Joselândia, Santa Filomena do Maranhão, Santo Antônio dos Lopes, Senador Alexandre Costa, São Domingos do Maranhão e São José dos Basílios, Barra do Corda, Arame, Fernando Falcão, Grajaú, Itaipava do Grajaú, Jenipapo dos Vieiras, Sítio Novo e Tuntum.

Em julho será a vez das cidades no entorno de Pinheiro e em agosto dos municípios ao redor de Codó.

De acordo com o Secretário de Meio Ambiente de Balsas, Rui Arruda, o momento foi de extrema importância para os municípios. “Foi realmente um momento de confraternização entres os secretários e funcionários da pasta de várias cidades, onde temos às vezes os mesmos problemas, mas condições diferenciadas, e estrutura maiores ou menores pra chegarmos a uma solução. Tivemos as dúvidas bem esclarecidas pelos palestrantes, e as diretrizes para conseguirmos montar nossos planos de resíduos, como alcançar nossas metas, a importância de trabalharmos em conjunto com os catadores. A Sema está de parabéns com a iniciativa”, destacou ele.

O Secretário de Meio Ambiente de Estreito, Bruno Ramoelc, agradeceu a oportunidade. “Um seminário rico em informações, principalmente para os secretários que estão iniciando uma nova gestão, e participativo, pois a interatividade com os participantes deu oportunidade para que os gestores das pastas de meio ambiente explanassem suas dúvidas, dificuldades e necessidades. Aproveito para parabenizar a disponibilidade do secretário Marcelo em valorizar e implantar com sua equipe ações voltadas para capacitação e planejamento junto aos municípios em especial a preocupação com os resíduos sólidos”, realçou o gestor.

Na oportunidade, o secretário Marcelo Coelho assinou o Termo de Habilitação dos municípios de Vila Nova dos Martírios e Estreito. Agora eles estão aptos a licenciar, monitorar e fiscalizar. “Que sirva de exemplo para as demais cidades do Estado, para que essas se insiram nesse processo, porque juntos somos mais fortes”, finalizou Coelho.